Порошенко назвал условие, при котором будет голосование за изменения в Конституцию по децентрализации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня во время торжественного заседания в Верховной Раде по случаю Дня Конституции Украины.

Читайте такжеПорошенко: Изменения в Конституцию о децентрализации вступят в силу после вывода российских войск«Определяя последовательность своих действий в этом вопросе (относительно голосования во втором чтении изменений в Конституцию в части децентрализации - УНИАН), мы пользуемся известной народной поговоркой, которая учит не ставить телегу впереди лошади. Очевидно, для внесения изменений в Конституцию в этой части есть четкие предварительные условия, прежде всего в сфере безопасности», - заявил он.

«Должен быть установлен полный и продолжительный режим прекращения огня. Россия, страна-агрессор, страна-оккупант должна вывести все свои войска, оружие и технику с территории Украины. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить полный доступ на всю неконтролируемую Украиной территорию, а также установить постоянный мониторинг над временно неконтролируемым участком украинско-российской государственной границы.

Кроме того, по словам президента, должно состояться реальное разоружение всех незаконных группировок на этой территории, установление зон безопасности.