Парубий не видит возможности решения вопроса децентрализации на текущей сессии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала "112", отвечая на вопрос относительно окончательного принятия изменений в Конституцию в части децентрализации, где говорится об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.

"Лично я на сегодняшний день не вижу 300 голосов под эти изменения... Парадокс в том, что 95% или даже 99% этой реформы вызывают полнейшее одобрение и в зале Верховной Рады Украины, и в украинском обществе", - сказал спикер и отметил, что вопрос децентрализации является одной из наиболее глобальных и важных реформ для Украины, которая прошла обсуждение на всех уровнях: украинских и иностранных экспертов, Венецианской комиссии.

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В то же время, Парубий напомнил, что пункт об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей "стал предметом большой общественной и политической дискуссии".

"Фактически, этот пункт сегодня не дает оснований говорить, что в зале есть 300 голосов для принятия этих изменений", - отметил он.

Говоря о возможности изъятия этого пункта между первым и вторым чтением законопроекта, председатель парламента отметил, что "юристы ответили, что после первого чтения невозможно изменить даже запятую ко второму чтению".

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"Мы прорабатываем другие различные юридические варианты, как можно было бы выйти одновременно на реформу по децентрализации, которая бы смогла получить единство в зале, а не противостояния, и которая могла бы пройти в зале", - сказал спикер.

Парубий отметил, что "мы настроены на то, чтобы найти компромиссную формулировку по реформе децентрализации, и чтобы была возможность набрать по ней 300 голосов".

"Но, к сожалению, в ближайшие недели на эту сессию, а осталось всего несколько недель..., по состоянию на сейчас я не вижу такой перспективы", - сказал председатель Верховной Рады.