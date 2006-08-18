Смертельный номер: Янукович завтра встретится с украинской диаспорой

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ завтра проведет встречу с представителями украинской диаспоры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня на IV Всемирном форуме украинцев.

В.ЮЩЕНКО отметил, что дает поручение правительству взять под государственную опеку важнейшие центры украинской культуры в мире.

“Завтра с вами будет встречаться премьер-министр. Я прошу говорить об этих реальных проектах, которые нуждаются в финансировании со стороны Украинского государства”, – сказал Президент.