Пограничники прорабатывают новые правила и порядок пропуска ЧФ РФ

В Государственной пограничной службе Украины прорабатывают новые правила и порядок пропуска военнослужащих, военных кораблей и летательных аппаратов Черноморского флота Российской Федерации в Украину.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении отдела взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы.

“Сегодня в некоторых СМИ появилась информация со ссылкой на источники в штабе ЧФ Российской Федерации о том, что Государственная пограничная служба Украины якобы запрещает полеты над территорией Украины летательных аппаратов Черноморского флота России. В связи с этим сообщаем, что Администрацией Государственной пограничной службы Украины по компетенции осуществляются мероприятия по реализации положений Указа Президента Украины от 13.08.08 и поручения Кабинета министров Украины от 18.08.08. С этой целью прорабатываются и будут направлены Министерству юстиции Украины предложения о внесении изменений и дополнений в нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок пропуска военнослужащих, военных кораблей и летательных аппаратов Черноморского флота Российской Федерации, который находится на территории Украины. В соответствии с существующими нормами международного права будет организована процедура согласования данных изменений с российской стороной”, - отмечают в Государственной пограничной службе.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 13 августа 2008 года № 706/2008 утвердил порядок пересечения государственной границы Украины Черноморским флотом Российской Федерации, который находится на территории Украины.