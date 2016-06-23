В МИД РФ обещают вернуть флаг и герб на здание посольства России в Киеве

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге в Москве.

«После государственного переворота в Киеве… в феврале 2014 посольство РФ, Генеральные консульства России во Львове, Одессе и Харькове неоднократно подвергались нападению националистически настроенных элементов», - сказала она.

По ее словам, «деятельность российских загранучреждений блокировалась, проходили незаконные, неуправляемые, а может быть специально управляемые для повышения градуса агрессии пикеты и демонстрации».

Захарова подчеркнула, что «все это было при абсолютном попустительстве» властей Украины.

По ее словам, в результате действий «так называемых активистов, а на самом деле хулиганов» здания были повреждены, им нанесен ущерб, а «власти Украины вопреки международным обязательствам не обеспечивают должный уровень безопасности функционирования дипломатических и консульских представительства России, не создают условий для нормальной работы российских дипломатов».

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«Сохранилась угроза любых провокаций в отношении наших сотрудников со стороны различных экстремистских элементов, которые вольготно себя чувствуют в реалиях современной Украины. Что касается здания посольства России, оно потребовало проведения ремонтных и восстановительных работ», - добавила Захарова

Она обещает, что после завершения ремонта все государственные символы РФ, которые находились на здании посольства, «займут свое законное место».

Как сообщал УНИАН, на посольство Украины в Москве и Генконсульство в Ростове-на-Дону российские радикалы из числа радикальных сторонников власти РФ осуществляют нападения. Российская полиция бездействует.

Последнее из них произошло 11 июня: ночью около 200 человек собрались у посольства Украины в Москве, они выкрикивали антиукраинские лозунги, забросали здание амбассады яйцами и файерами.