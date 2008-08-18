Медведев: мы ни на кого не нападаем

Президент России Дмитрий Медведев заявляет о том, что «у России есть все возможности, чтобы защитить своих граждан от агрессии».

«Мы всегда были миролюбивым государством, – сказал Медведев при общении с ветеранами Курской битвы. - И нет примеров в истории, когда российское государство открывало первым военные действия». «Мы ни на кого не нападаем, а обеспечиваем жизнь и достоинство граждан, в том числе, других государств», – цитирует президента РФ ИТАР-ТАСС.

«Мы никогда не допустим, чтобы кто-то безнаказанно убивал наших граждан. Они будут получать сокрушительный ответ», – указал президент России.

«У России есть возможности – и экономические, и политические, и военные для такого ответа», – сказал Медведев. «Иллюзий на этот счет ни у кого уже не осталось», – уверен он.

«Мы не хотим обострения обстановки, а хотим, чтобы нас уважали, уважали наш народ, наши ценности», – подчеркнул глава РФ.

«Агрессия со стороны грузинских властей, с которой мы столкнулись 10 дней назад, не имеет примеров в истории. Это за рамками понимания! Военная машина применяется против мирных граждан, в том числе, которых иногда называют своими гражданами, и миротворцев», – сказал Медведев.

Газета.ру