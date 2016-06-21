Геращенко передала советникам Олланда свидетельства Солошенко и Афанасьева о пытках в России

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Говоря о сегодняшней встрече президента Петра Порошенко с его французским коллегой Франсуа Олландом, депутат отметила, что "пользуясь случаем, также смогла коротко поговорить с послом Франции госпожой Дюмон о визовой ситуации и с советниками президента Олланда о ситуации с Минскими соглашениями и заложниками".

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"Передали им интервью Солошенко и Афанасьева, их свидетельства о пытках в российских тюрьмах", - сообщила Геращенко.

Напомним, Солошенко и Афанасьев были помилованы российским президентом Владимиром Путиным, после чего 14 июня вернулись в Украину. В обмен на них Украина выдала России двух собственных граждан - журналистов из Одессы Елену Глищинскую и Виталия Диденко, задержанных в прошлом году по подозрению в сепаратизме.