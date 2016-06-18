Полицейская миссия на Донбассе будет стоить примерно миллиард долларов - Марчук

20:13, 18 июня 2016
Политика
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Полицейская миссия ОБСЕ на Донбассе будет стоить примерно один миллиард долларов.

фото УНИАН

Об этом в эфире Громадського рассказал руководитель рабочей группы по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук.

«Мне сказали, какой примерно бюджет может быть этой миссии. То я не знаю, быстро ли его соберут. Где-то чуть меньше миллиарда долларов», — сказал Марчук.

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Марчук сообщил, что на переговорах в Минске 15 июня договорились об отводе военных на 1,5-2 км от линии разграничения на нескольких участках на Донбассе. По его словам, это должно уменьшить количество обстрелов.

Также Евгений Марчук рассказал, что Минским договоренностям о перемирии на Донбассе наступит конец, если Вооруженные силы Украины начнут наступление на боевиков.

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