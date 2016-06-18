Президент назначил Кулика заместителем командующего Нацгвардии
19:10, 18 июня 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко назначил Олега Кулика заместителем командующего Национальной гвардии Украины.
Бойцы Национальной гвардии / УНИАН
Текст соответствующего указа размещен на сайте главы государства.
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Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко проведет совещание с министром обороны Степаном Полтораком, начальником Генштаба Вооруженных сил Виктором Муженком и командующим Нацгвардии Юрием Аллеровим возможность «обкатки боем» в зоне АТО бригады быстрого реагирования Нацгвардии.
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