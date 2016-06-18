Президент назначил Кулика заместителем командующего Нацгвардии

Президент Украины Петр Порошенко назначил Олега Кулика заместителем командующего Национальной гвардии Украины.

Текст соответствующего указа размещен на сайте главы государства. Читайте также183 бойца Нацгвардии погибли, защищая территориальную целостность Украины – Порошенко Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко проведет совещание с министром обороны Степаном Полтораком, начальником Генштаба Вооруженных сил Виктором Муженком и командующим Нацгвардии Юрием Аллеровим возможность «обкатки боем» в зоне АТО бригады быстрого реагирования Нацгвардии.

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