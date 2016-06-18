Президент назначил Кулика заместителем командующего Нацгвардии

19:10, 18 июня 2016
Политика
2084 0

Президент Украины Петр Порошенко назначил Олега Кулика заместителем командующего Национальной гвардии Украины.

Бійці Національної гвардії / УНІАН

Текст соответствующего указа размещен на сайте главы государства.

Читайте также183 бойца Нацгвардии погибли, защищая территориальную целостность Украины – Порошенко

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко проведет совещание с министром обороны Степаном Полтораком, начальником Генштаба Вооруженных сил Виктором Муженком и командующим Нацгвардии Юрием Аллеровим возможность «обкатки боем» в зоне АТО бригады быстрого реагирования Нацгвардии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter