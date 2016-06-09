Глава ЕП заверил Порошенко, что прилагает максимум усилий для введения безвизового режима
Президент Европейского парламента Мартин Шульц заверил, что прилагает все усилия для принятия Европарламентом положительного решения относительно предоставления Украине безвизового режима с ЕС в ближайшее время.
Об этом Шульц сказал во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
"Шульц подтвердил, что Украина надлежащим образом выполнила все необходимые критерии для введения Евросоюзом безвизового режима для украинских граждан", - говорится в сообщении.
"В этой связи он заверил, что прилагает все усилия для принятия Европейским парламентом положительного решения уже в ближайшее время", - отмечают в пресс-службе Порошенко.
Читайте такжеЕврокомиссар Ган отмечает, что Украина должна получить безвизовый режим
Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия сообщила, что предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины.
Это предложение является следствием положительной оценки, данной Еврокомиссией в декабре прошлого года, в которой, в частности, подтверждено, что Украина выполнила все критерии по плану действий по визовой либерализации.
20 мая глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявил, что введение ЕС безвизового режима для Украины, решение о котором должен принять Европарламент, идет по плану, а информации о задержках нет.
Визовая рабочая группа Европейского совета продолжит обсуждение предложения Еврокомиссии предоставить Украине безвизовый режим на следующем заседании 14 июня.
1 июня министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заверил, что его страна подтверждает политические обещания о введении безвизового режима для Украины с ЕС.