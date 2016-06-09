Глава ЕП заверил Порошенко, что прилагает максимум усилий для введения безвизового режима

Об этом Шульц сказал во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

"Шульц подтвердил, что Украина надлежащим образом выполнила все необходимые критерии для введения Евросоюзом безвизового режима для украинских граждан", - говорится в сообщении.

"В этой связи он заверил, что прилагает все усилия для принятия Европейским парламентом положительного решения уже в ближайшее время", - отмечают в пресс-службе Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия сообщила, что предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины.

Это предложение является следствием положительной оценки, данной Еврокомиссией в декабре прошлого года, в которой, в частности, подтверждено, что Украина выполнила все критерии по плану действий по визовой либерализации.

20 мая глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявил, что введение ЕС безвизового режима для Украины, решение о котором должен принять Европарламент, идет по плану, а информации о задержках нет.

Визовая рабочая группа Европейского совета продолжит обсуждение предложения Еврокомиссии предоставить Украине безвизовый режим на следующем заседании 14 июня.

1 июня министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заверил, что его страна подтверждает политические обещания о введении безвизового режима для Украины с ЕС.