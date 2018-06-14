Неделя в цифрах

2 украинских альпинистов погибли при восхождении на горы Эльбрус и Казбек, сообщают в Министерстве иностранных дел Украины.

4 человека погибли в результате обвала мусора на Грибовичской свалке во Львовской области, сообщили местные власти.

4 крымских татар российский суд обвиняет в «экстремизме», сообщил адвокат Эмиль Курбединов. В Ростове-на-Дону состоялось первое судебное заседание по этому делу.

6 лет лишения свободы, 5 лет лишения гражданских прав и штраф в 16 500 злотых – таков приговор Военного окружного суда в Варшаве для подполковника Войска Польского за шпионаж в пользу России, сообщают иностранные СМИ.

19 место в обновленном рейтинге национальных сборных ФИФА занимает сборная Украины, сообщается на официальном сайте ФИФА. Таким образом, Украина поднялась в рейтинге на 3 строчки.

23 центра для приема взрослых мигрантов и семей, а также 21 центр для размещения несовершеннолетних планирует закрыть миграционная служба Финляндии до конца ноября 2016 года, сообщают иностранные СМИ.

42 украинских военнослужащих погибли и 350 были ранены на востоке Украины с начала 2016 года, сообщают в Совете национальной безопасности и обороны. С начала года зафиксировано 6 380 обстрелов.

45 кг янтаря стоимостью приблизительно 1 000 000 гривен – такая партия контрабанды была задержана пограничниками на Львовщине, сообщают во Львовском пограничном отряде.

53% украинских детей-школьников – более 2 000 000 человек – пройдут оздоровление и отдохнут в детских лагерях в Украине в 2016 году, заявил министр социальной политики Андрей Рева.

68 детей погибли и 186 были ранены за время военной агрессии на Донбассе, заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

82% составляет объем нелицензированного программного обеспечения (ПО), которое нелегально используется в Украине, говорится в аналитическом исследовании международной ассоциации BSA.

108 парламентариев из 226 необходимых отдали свои голоса за создание Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию офшорного скандала. Таким образом, соответствующая комиссия так и не была создана.

115 турок-месхетинцев с востока Украины были репатриированы Турцией, сообщают в консульстве Турции в Харькове. Возвращенные из Украины турки-месхетинцы будут расселены в провинции Битлис, где для них уже построено коттеджное поселение.

150 кг кокаина были обнаружены и изъяты правоохранителями Нидерландов во время осмотра одного из суден в порту Роттердам. Наркокурьером оказался гражданин Украины, сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

237 народных депутатов поддержали внесение изменений в Налоговый кодекс, снижающих акцизы на импорт б/у автомобилей.

335 парламентариев проголосовали «за» президентский проект изменений в Конституцию в части правосудия. Кроме того, Верховная Рада поддержала президентский закон о судоустройстве и статусе судей.

700-900 нелегальных мигрантов погибли в течение одной недели в попытках пересечь Средиземное море из Ливии в Италию, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на данные неправительственных организаций «Врачи без границ» и Агентства ООН по вопросам беженцев.

727 повесток лицам, подозреваемым в преступлениях против государства, обнародовала Генеральная прокуратура Украины. Среди них - 327 судей, 299 работников прокуратуры, 134 депутата Севастопольского горсовета и ВР АРК, 11 самопровозглашенных представителей властей Крыма, отмечают в ГПУ.

841 страницу насчитывает так называемая «черная бухгалтерия» Партии регионов за период с 2008 по 2012 годы, которая была передана в Национальное антикоррупционное бюро Украины, сообщают в ведомстве. На каждом листе содержится около 30 записей.

4 684 человека в Украине задекларировали доход по итогам 2015 года более 1 000 000 гривен каждый, сообщают в Государственной фискальной службе Украины.

10 200 гривен может составить штраф для водителя, который будет задержан за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом речь идет в законопроекте, принятом Верховной Радой в первом чтении. Также водитель будет лишен права управления авто сроком на 1 год.

11 400 изъятых в Одессе контрафактных велосипедов местная полиция намерена разукомплектовать и уничтожить, сообщают в ГУ Национальной полиции в Одесской области.

35 000 человек могут войти в подразделения сил территориальной обороны, формированием которых намерена заняться Польша в связи с агрессивной политикой России, сообщают иностранные СМИ.

90 000 пенсионеров, которым ранее выплата пенсий была приостановлена в связи с проверкой из-за подозрения в проживании их на временно неподконтрольной Украине территории, снова будут получать свои пенсии, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

208 800 тонн нефти и газового конденсата были добыты газодобывающей компанией «Укргазвыдобування» за 5 месяцев 2016 года, сообщают в пресс-службе компании.

3 400 000 га лесных территорий и около 1 000 000 га полей, не покрытых лесом, охвачены огнем в России, отмечают эксперты российского «Гринписа», сообщают российские СМИ.

29 000 000 гривен выделил Кабинет министров Украины на выплату одноразовой помощи пострадавшим и семьям погибших в результате событий Революции Достоинства 2013-2014 годов.

46 000 000 человек в 167 странах мира живут в современном рабстве, говорится в исследовании Global Slavery Index фонда Walk Free Foundation, сообщают иностранные СМИ. Количество современных рабов в мире по сравнению с прошлогодними данными увеличилось на 28%.

66 000 000 долларов составили расходы Партии регионов из коррупционных источников на политику и взятки только за второе полугодие 2012 года, сообщают украинские СМИ.

888 000 000 евро лишился бюджет ЕС в 2015 году из-за различных мошеннических схем, говорится в докладе Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, передают иностранные СМИ.

Маргарита Андреева