Розенко: Восстановлены выплаты примерно для 90 тысяч переселенцев

Об этом сообщил в эфире "UA:Первый" вице-премьер-министр Павел Розенко, передает РБК-Украина.

Так, Розенко рассказал, что Служба безопасности Украины передала его ведомству списки примерно 450 тыс. переселенцев, которые, по мнению СБУ, не проживают постоянно на территории, подконтрольной украинской власти.

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"Мы, безусловно, провели соответствующие проверки и предприняли соответствующее приостановление выплат. Речь идет в первую очередь о пенсионных выплатах", - отметил вице-премьер.

После проверки из 450 тыс. пенсий, которые были приостановлены, было восстановлено выплаты примерно для 90 тыс. человек.

"Это означает, что лишь 90 тыс. человек реально являются, скажем так, переселенцами и имеют право в соответствии с действующими украинскими законами получать пенсию на территории, подконтрольной украинской власти", - подчеркнул Розенко.