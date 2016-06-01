За время военной агрессии на Донбассе погибли 68 детей и ранены 186 - Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на заседании парламента.

Он напомнил, что традиционно в первый день лета в Украине отмечается День защиты детей.

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"Сегодня на линии разграничения, где гибнут украинские дети, этот вопрос для нас особенно актуальный", - сказал спикер.

Он отметил, что, по его данным, "за время военной агрессии в Донецкой и Луганской областях погибли 68 детей, ранены 186 детей".

Парубий подчеркнул, что в последнее время "российские беспилотники сбрасывают взрывные устройства на украинскую территорию - погибают гражданские люди, в том числе дети".