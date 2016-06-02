Турция репатриировала 115 турок-месхетинцев с востока Украины
Турция репатриировала еще 115 турок-месхетинцев с востока Украины.
Как сообщил корреспонденту УНИАН почетный консул Турции в Харькове Владимир Белый, сегодня, 1 июня, в 20:30 из Международного аэропорта "Харьков" самолет с репатриантами отправился в Турцию.
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Белый уточнил, что самолет отправился в аэропорт города Муш. Возвращенные из Украины турки-месхетинцы будут расселены в провинции Битлис, где для них уже построено коттеджное поселение.
Консул отметил, что следующий этап репатриации турок-месхетинцев из Украины планируется осуществить во второй декаде августа.
Как сообщал УНИАН, в программу репатриации турецкого правительства попадут почти 5 тысяч турок-месхетинцев, проживающих на территории Украины.