Кремлёвское двоемыслие

Дипломатия не работает. Переговоры на высшем уровне по Донбассу показали лишь одно: никакого урегулирования не предвидится. Заявление о готовности Москвы вернуть Донбасс на «основании гуманности» - не более, чем блеф. Официальные релизы по итогам переговоров лидеров нормандской четверки вообще заставляют сомневаться, действительно ли разговаривают главы Украины, Германии и Франции с российским президентом? Или с кем-то другим? Или, может, ему не всё переводят на русский язык? Вопреки здравому смыслу, Москва продолжает демонстрировать топографический кретинизм, а, может, это так озвучиваются мечты о новых украинских территориях… Разве не удивительно, что, обсуждая контролируемые российской армией части Луганской и Донецкой областей, в Кремле продолжают использовать словосочетание «юго-восток Украины»? Может, в стране духовных скреп потеряли все карты? Но нельзя же захваченный Донбасс, который россияне обозначают словом из трёх букв, наивно путать с областями, где гордо развевается желто-голубой флаг…

Вопреки здравому смыслу, Москва продолжает демонстрировать топографический кретинизм, а, может, это так озвучиваются мечты о новых украинских территориях…

Однако даже в кремлевской словесной эквилибристике появляются элементы «святой простоты». Агрессор не скрывает, что сам согласовывает с боевиками предложения по местным выборам, особому статусу, амнистии и децентрализации. На самом деле всё гораздо прозаичней: в Кремле давно написали свою Конституцию Украины, и теперь предлагают ее партнёрам по нормандскому формату как единственный выход из ситуации. В качестве аргументов – летящие мины в сторону украинских позиций. Только одна ночь переговоров Меркель, Олланда и Порошенко с Путиным стоила жизни семи (!!!) украинских военнослужащих.

Не увенчались успехом и дипломатические попытки США. Кремль категорически отверг компромиссные предложения Виктории Нуланд по выборам на Донбассе. То есть, Москва согласна на выборы по украинскому законодательству и под контролем ОБСЕ, но – с одним маленьким условием: кандидатов, допущенных к избирательной кампании, утверждает Кремль, а украинские партии (как и украинские СМИ) к избирательному процессу не допускаются. И, самое главное, именно Москва считает голоса и оглашает победителей. Естественно, такая незатейливая схема будет замаскирована под бурную политическую деятельность «местного населения молодых республик». Причём, своё избирательное право смогут реализовать только те, кто сейчас живёт на оккупированных территориях. Голосование жителей этих областей, уехавших в свободную Украину, возможно, в российском варианте трактовки событий, только в единственном случае – если и в России будут зеркально голосовать беженцы из Донбасса. По задумке Кремля, организовать такое голосование должны будут российские власти, в этой части проблем с подсчетом точно не будет.

В такой ситуации особо забавно выглядят попытки «Оппозиционного блока» как-то продвинуть через Верховную Раду закон о выборах на оккупированных территориях. Кремлевские учителя уже два года учат бывшую «элиту Донбасса» как надо любить свою Родину – Украину, но пока одни двойки. Российское руководство глубоко презирает этих людей и не позволит «донецким», как при Януковиче, принимать самостоятельные решения. Завоевав Донбасс, Кремлю намного комфортнее работать с назначенными им же главарями. На сегодняшний день «репатриация донецких» домой не рассматривается. Право баллотироваться на Донбассе от Кремля, скорее, получит «Правый сектор» и «Свобода», чем бывшие регионалы. Или кто-то думает, что просто так запрещено упоминание в местных СМИ фамилии бывшего «хозяина» Донбасса Рината Ахметова? А ему самому, как и ряду видных деятелей нынешнего Оппоблока, с 1 июня запрещен въезд в «свободные республики»?

По задумке Кремля, организовать такое голосование должны будут российские власти, в этой части проблем с подсчетом точно не будет

На данный момент подвижки возможны только в одном – длительном, но все же безальтернативном согласовании полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе, вероятнее всего – исключительно на линии разграничения. Что, с одно стороны, может минимизировать количество жертв, с другой, никоим образом не будет мешать Кремлю поставлять на оккупированный Донбассе всё, что ему захочется. Первым в этом списке будет все необходимое для войны и убийства украинцев: танки, пушки и российские боевики-отпускники. Рай на разрушенном Донбассе для спасённых от хунты русскоязычных тут строить никто не планировал и не планирует.

Любопытно, что сейчас провластные российские эксперты пытаются найти плюсы от захвата Крыма и части Донбасса в контексте решения «украинского вопроса». Так вот, выработалось почти консенсусное мнение: «Кремлю удалось остановить вступление Украины в НАТО и Евросоюз» (как будто эти вопросы реально стояли на срочной повестке дня), теперь, мол, Украина продолжит деградировать, поэтому, через 4-8 лет для Москвы появятся «новые возможности».

Что, ж приятного ожидания. Правда, «новые возможности» появятся спустя годы, за которые в Украине вырастет еще одно поколение людей, которые ни секунды не будут сомневаться, на каком языке нужно разговаривать с русскими оккупантами.

Роман Цимбалюк, Москва