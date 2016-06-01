Сегодня Савченко может присоединиться к переговорам в Минске

Некоторые журналисты ожидают сегодня приезда в Минск народного депутата Надежды Савченко, заявил журналист Валерий Калиновский в эфире 112 Украина.

"Это связано с заявлением на минувшей неделе временно поверенного в делах Украины в Беларуси Валерия Джигуна о том, что она скоро, а возможно и сегодня, приедет в Минск на переговоры Трехсторонней контактной группы. Вчера журналисты в Киеве пытались спросить об этом у самой Савченко, но она уклонилась от ответа", - говорит Калиновский.

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В то же время приезд Савченко в Минска он считает маловероятным. "Против ее участия выступает российская сторона как участник переговоров", - отмечает Калиновский, отметив, что участие украинской летчицы могло бы придать новый импульс переговорам об обмене пленными, которые зашли в тупик.

К этой теме Россия привязывает амнистию для боевиков и Конституционные реформы в Украине, отметил журналист.

Напомним, ранее народный депутат от "Батькивщины" Надежда Савченко выступила за создание международного комитета по освобождению оккупированных территорий и политзаключенных.