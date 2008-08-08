Тимошенко пересадит чиновников на "Волги"

Кабинет министров Украины запретил чиновникам покупать дорогие автомобили за бюджетные деньги.

Как пишет газета «Дело» (№140 от 8 августа), максимальная сумма, которую чиновники смогут потратить на новый служебный автомобиль, не должна превышать 60 тысяч гривен. Сейчас максимум таких расходов составляет 500 тыс. грн. Эта сумма позволяла министрам и главе Секретариата Президента покупать престижные «Мерседесы» Е-класса, «Ауди» А-6, «Тойоты», элитные варианты «Фольксвагена».

Издание сообщает, что 60 тысяч гривен хватит либо на китайский автомобиль, либо на российскую «Волгу».

В то же время, по данным газеты, члены Кабмина не пострадают от такого решения. В правительстве заверили, что никаких дорогих закупок в ближайшее время у них не предвиделось. Однако, новые правила ломают планы Секретариата Президента, пишет газета. По данным одного из депутатов фракции БЮТ, глава СП Виктор БАЛОГА как раз планировал обновить служебный автопарк.

«Дело» также сообщает, что впервые ценовые лимиты на покупку автомобилей ввел первый вице-премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ в 2001 году. Когда Кабмин в 2007 году возглавила Юлия ТИМОШЕНКО, максимум расходов на покупку автомобиля для самых высоких чинов был ограничен 500 тысячами гривен за одну машину, 300 тысяч на автомобили разрешалось тратить губернаторам, 250 тысяч — другим должностным лицам Секретариата Президента, Кабмина и аппарата Верховной Рады.

Снизив планку до рекордных 60 тысяч гривен, Кабмин также намерен уравнять в правах чиновников всех рангов.