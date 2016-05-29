Савченко рассказала об итогах встречи с Порошенко (видео)

Надежда Савченко получила от президента Украины график поездок в Европу как член ПАСЕ, сообщила она в интервью ТСН.Тиждень.

"Есть определенные даты Парламентской Ассамблеей Совета Европы. Мне дали график, когда это будет происходить. Я его сейчас не помню. Ближайшая поездка в июне. Кажется, с середины июня. Там расписаны все события, которые будут происходить в мире и Европе на год. В каких я буду участвовать, еще будет конкретизироваться перед каждой поездкой. Сейчас есть график, есть цель работать и есть общее видение с президентом", - рассказала нардеп.

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Савченко также добавила, что "все, о чем мы обсуждали с президентом, мы будем делать, а не рассказывать. Будете видеть, что мы сделали".

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Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко скоординировал с Савченко перспективы представления позиции Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы и Европейском Парламенте. Отвечая на вопрос о готовности включиться в работу на международном направлении, Савченко отметила: "Готова работать. Мое желание зависит от желания Украины. Поскольку вы их сейчас воплощаете, то я готова работать везде, где вы скажете".