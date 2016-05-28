Порошенко предложил Савченко провести встречи с европейскими лидерами

Как отмечается в сообщении, Порошенко передал приветствие Надежде от вице-президента США Джозефа Байдена и Президента Европейского парламента Мартина Шульца. При этом глава государства подчеркнул, что в США и странах ЕС акции с требованием освобождения украинского пленницы в России сыграли весомую роль.

Читайте такжеСавченко встретилась с помощником генсека ООН Шимоновичем

Президент поблагодарил освобожденную летчицу за четкую публичную поддержку Минских договоренностей, отметив, что это государственная позиция. Савченко рассказала, что имела возможность и внимательно следила за переговорами в Минске в феврале 2015: «Я вам благодарна за то, что вы их сделали».

Глава государства также обсудил с Надеждой санкционный список «Савченко-Сенцова» и скоординировал совместные действия по ускорению освобождения украинских заключенных. «Мы находимся в активной фазе освобождения наших заложников. Не вправе прекращать эту работу. Наоборот, мы должны активизироваться», - подчеркнул президент.

Кроме того, Порошенко скоординировал с Савченко перспективы представления позиции Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы и Европейском Парламенте. Отвечая на вопрос о готовности включиться в работу на международном направлении Савченко отметила: «Готова работать. Мое желание зависит от желания Украины. Поскольку вы их сейчас воплощаете, то я готова работать везде, где вы скажете». Президент предложил Надежде посетить ряд европейских стран и провести встречи с европейскими лидерами.

Порошенко также обсудил с Савченко ситуацию на линии соприкосновения, в частности ее обострение и гибель командира батальона 72-ой бригады Андрея Жука, подчеркивается в сообщении.