Захарченко пригрозил Савченко убийством
02:30, 29 мая 2016Политика
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Главарь террористов «ДНР» Александр Захарченко заявил, что украинскую летчицу Надежду Савченко убьют при первой ее попытке приехать на фронт.
Пророссийский боевик Александр Захарченко / сайт боевиков
Общаясь с журналистами, боевик заявил, что «мертвая Савченко для Киева выгоднее, чем живая», передают Новости Донбасса.
«Если Савченко приедет на линию фронта, мы её шлёпнем. Чтобы, когда нас будут обвинять, что мы её убили, не так было обидно», - заявил он.
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Как сообщал УНИАН, ранее Захарченко заявил, что "воссоединение с Украиной возможно только в том случае, если в Киеве сменится власть".
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