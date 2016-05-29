Захарченко пригрозил Савченко убийством

Общаясь с журналистами, боевик заявил, что «мертвая Савченко для Киева выгоднее, чем живая», передают Новости Донбасса.

«Если Савченко приедет на линию фронта, мы её шлёпнем. Чтобы, когда нас будут обвинять, что мы её убили, не так было обидно», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, ранее Захарченко заявил, что "воссоединение с Украиной возможно только в том случае, если в Киеве сменится власть".