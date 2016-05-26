В СБУ заявили, что над вопросом об освобождении Савченко работало много людей
Над решением вопроса об освобождении украинской летчицы Надежды Савченко из российской тюрьмы работало много людей.
Об этом сегодня на международной конференции "Защита демократических ценностей и соблюдение прав человека в деятельности спецслужб" заявил председатель СБУ Василий Грицак, отвечая на вопрос УНИАН.
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Он подчеркнул, что "не хочет комментировать сам процесс, в котором было задействовано много людей, а главное, что есть результат".
"Я не имею права говорить от имени Надежды Савченко, но мне кажется, что она сама уже измучена тем количеством комментариев и пиара на ее имени, это напоминает, как Ленин нес бревно - бревно становилось все длиннее со временем. Количество желающих приехать в аэропорт и сказать что-то перед камерами меня просто поражает", - отметил Грицак.
Он добавил, что дело освобождения украинской летчицы было действительно сложным, над ним работало большое количество людей, и вопрос освобождения Савченко был действительно одним из приоритетов и делом чести для всех украинских правоохранителей и политического истеблишмента.
Как сообщал УНИАН, 25 мая состоялся обмен украинской летчицы Надежды Савченко на осужденных в Украине российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Савченко вернулась в Киев на самолете президента Украины.