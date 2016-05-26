В СБУ заявили, что над вопросом об освобождении Савченко работало много людей

Об этом сегодня на международной конференции "Защита демократических ценностей и соблюдение прав человека в деятельности спецслужб" заявил председатель СБУ Василий Грицак, отвечая на вопрос УНИАН.

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Он подчеркнул, что "не хочет комментировать сам процесс, в котором было задействовано много людей, а главное, что есть результат".

"Я не имею права говорить от имени Надежды Савченко, но мне кажется, что она сама уже измучена тем количеством комментариев и пиара на ее имени, это напоминает, как Ленин нес бревно - бревно становилось все длиннее со временем. Количество желающих приехать в аэропорт и сказать что-то перед камерами меня просто поражает", - отметил Грицак.

Он добавил, что дело освобождения украинской летчицы было действительно сложным, над ним работало большое количество людей, и вопрос освобождения Савченко был действительно одним из приоритетов и делом чести для всех украинских правоохранителей и политического истеблишмента.

Как сообщал УНИАН, 25 мая состоялся обмен украинской летчицы Надежды Савченко на осужденных в Украине российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Савченко вернулась в Киев на самолете президента Украины.