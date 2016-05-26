Обама сыграл очень важную роль в освобождении Савченко – посол Украины в США
Президент США Барак Обама сыграл очень важную роль в возвращении Надежды Савченко в Украину.
Об этом в эфире Громадського сказал Валерий Чалый, посол Украины в США.
«Абсолютно правильно сказал президент, что это стало возможным за счет мощной международной поддержки. Президент Обама к этой поддержке привлекался очень серьезно. Я могу сказать, что роль президента США была очень важна. Очевидно, что это было с лидерами нормандской четверки Меркель и Олландом», – сказал Чалый.
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Он отметил важность сигнала, который США представили России в контексте дела Савченко.
«Важно, какой сигнал подали США России – они никогда не нарушат те базовые принципы, тот порядок, которые Россия пытается разрушить», – сказал посол.
«Возвращение Надежды открывает другие возможности, отстаивать права тех, кто отбывает наказание в России», – добавил Чалый.
Как сообщал УНИАН, в среду, 25 мая, состоялся обмен украинской летчицы Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.
Савченко вернулась в Киев самолетом президента Украины.