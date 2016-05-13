Ляшко заявляет, что против депутатов его партии готовят уголовные производства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко заявил на заседании парламента.

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По словам Ляшко, сегодня утром депутату от Радикальной партии Андрею Артеменко пришла повестка на допрос «по какому-то очередному выдуманному наспех уголовному делу». Его вызывают сегодня на 11.00.

Накануне, добавил Ляшко, повестка на допрос пришла матери депутата от РП Сергея Рыбалки.

«Согласно моей информации, готовится еще несколько уголовных дел против народных депутатов от Радикальной партии, о которых наш новоизбранный генеральный прокурор будет здесь громко отчитываться, «коррупционеры» от Радикальной партии, - сказал депутат.