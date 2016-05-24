Визит Медведева в Крым: МИД Украины выразило протест

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии.

"Пребывание Медведева на территории Автономной Республики Крым является откровенным пренебрежением со стороны российской власти государственным суверенитетом Украины, свидетельством нарушения со стороны Российской Федерации Устава ООН, принципов и норм международного права, сознательного игнорирования этой страной своих международных обязательств", - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

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В МИД подчеркнули, что вся ответственность за эти и другие нарушения возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с нормами международного права, ее должностных лиц, а также незаконные "органы крымской власти" и их представителей, которые принимают незаконные решения и совершают противоправные действия.

Российскому внешнеполитическому ведомству отправлено соответствующую ноту протеста.

Медведев 22-24 мая находится во временно оккупированном Крыму. В частности, в Феодосии он посетил музей Ивана Айвазовского. Как сообщают СМИ, на улице к нему обратились пенсионеры, возмущенные слишком маленькими выплатами. Медведев отметил, что "денег нет", а поднимать выплаты правительство планирует "по всей стране, не в отдельном регионе". Он сказал крымским пенсионерам: "Держитесь здесь!", и пожелал им здоровья.