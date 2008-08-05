Тимошенко: местные власти занижают имущественный ущерб граждан

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не удовлетворена действиями местной власти по выплате компенсаций пострадавшим от стихии.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила журналистам во время посещения села Черепковка Глибокского района Черновицкой области.

“Меня очень не удовлетворяет, как сегодня выплачиваются авансовые платежи пострадавшим от наводнения гражданам”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам премьера, она намерена провести селекторное совещание с представителями местных органов власти пострадавших от наводнения регионов Украины, на котором планирует обсудить вопрос относительно своевременной выплаты компенсаций пострадавшим.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила, что местные власти сознательно занижают объемы имущественного ущерба граждан, соответственно, занижается и сумма выплаты компенсаций. “Я буду иметь существенный предметный разговор с представителями органов местной власти, поскольку так к людям относиться нельзя”, - сказала глава правительства.

Премьер-министр сообщила, что 4 июля побывала в нескольких селах Черновицкой области, пообщалась с местными жителями, посетила их дома и убедилась в том, что местная власть сегодня несправедливо относится к пострадавшим от наводнения людям.