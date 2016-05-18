Украина готова обеспечить безопасность Януковича - Генпрокуратура
17:16, 18 мая 2016Политика
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Заявления экс-президента Украины Виктора Януковича о том, что ему в Украине угрожает опасность, безосновательны, и украинская сторона готова обеспечить ему охрану.
Украина готова обеспечить охрану Януковича / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Управления специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.
«Заявления о том, что ему угрожает опасность, являются не соответствующими действительности. К тому же государство готово принять в отношении него меры безопасности», - сказал он.
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При этом Горбатюк напомнил, что ранее следствие приняло заявление о якобы покушении на Януковича в феврале 2014 года, но проведенные следственные действия не нашли подтверждения этой информации.
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