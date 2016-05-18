Украина готова обеспечить безопасность Януковича - Генпрокуратура

17:16, 18 мая 2016
Политика
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Заявления экс-президента Украины Виктора Януковича о том, что ему в Украине угрожает опасность, безосновательны, и украинская сторона готова обеспечить ему охрану.

Фото УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Управления специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

«Заявления о том, что ему угрожает опасность, являются не соответствующими действительности. К тому же государство готово принять в отношении него меры безопасности», - сказал он.

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При этом Горбатюк напомнил, что ранее следствие приняло заявление о якобы покушении на Януковича в феврале 2014 года, но проведенные следственные действия не нашли подтверждения этой информации.

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