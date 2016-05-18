Украина готова обеспечить безопасность Януковича - Генпрокуратура

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Управления специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

«Заявления о том, что ему угрожает опасность, являются не соответствующими действительности. К тому же государство готово принять в отношении него меры безопасности», - сказал он.

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При этом Горбатюк напомнил, что ранее следствие приняло заявление о якобы покушении на Януковича в феврале 2014 года, но проведенные следственные действия не нашли подтверждения этой информации.