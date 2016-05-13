Порошенко представил генпрокурора Луценко коллективу ГПУ
Петр Порошенко представил нового генерального прокурора Юрия Луценко коллективу Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).
Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии представления присутствовали также председатель Верховной Рады Андрей Парубий, премьер-министр Владимир Гройсман и руководители силовых ведомств.
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«Сегодня имею честь представить нового генпрокурора Украины Юрия Витальевича Луценко», - заявил Порошенко.
Как сообщал УНИАН, 12 мая Верховная Рада дала согласие на назначение Луценко на должность генпрокурора. За соответствующее постановление проголосовали 264 народных депутата из 350 зарегистрированных в сессионном зале.
Присутствовавший на заседании Верховной Рады президент сразу же в сессионном зале подписал указ о назначении Юрия Луценко на пост генпрокурора.