Порошенко представил генпрокурора Луценко коллективу ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии представления присутствовали также председатель Верховной Рады Андрей Парубий, премьер-министр Владимир Гройсман и руководители силовых ведомств.

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«Сегодня имею честь представить нового генпрокурора Украины Юрия Витальевича Луценко», - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Верховная Рада дала согласие на назначение Луценко на должность генпрокурора. За соответствующее постановление проголосовали 264 народных депутата из 350 зарегистрированных в сессионном зале.

Присутствовавший на заседании Верховной Рады президент сразу же в сессионном зале подписал указ о назначении Юрия Луценко на пост генпрокурора.