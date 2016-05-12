Луценко: Кононенко точно не будет новым руководителем фракции БПП

19:05, 12 мая 2016
Политика
826 0

Новоназначенный генеральный прокурор Юрий Луценко, который был лидером фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде, уверяет, что народный депутат Игорь Кононенко не станет новым председателем фракции БПП.

Фото УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал в комментарии журналистам.

Он отметил, что такие слухи являются “специальным черным пиаром”.

“Господин Кононенко точно не будет руководителем фракции, потому что он категорически этого не хочет”, - подчеркнул Луценко.

Читайте такжеКононенко отрицает причастность к связанному с "Газпромом" оффшору

По его словам, завтра фракция БПП будет заседать и решит вопрос о руководителе фракции.

Как известно, сегодня на заседании фракции БПП Игорь Кононенко был восстановлен в качестве первого заместителя председателя фракции БПП.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter