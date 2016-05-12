Луценко: Кононенко точно не будет новым руководителем фракции БПП
19:05, 12 мая 2016Политика
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Новоназначенный генеральный прокурор Юрий Луценко, который был лидером фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде, уверяет, что народный депутат Игорь Кононенко не станет новым председателем фракции БПП.
Луценко заверил, что Кононенко его не заменит / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал в комментарии журналистам.
Он отметил, что такие слухи являются “специальным черным пиаром”.
“Господин Кононенко точно не будет руководителем фракции, потому что он категорически этого не хочет”, - подчеркнул Луценко.
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По его словам, завтра фракция БПП будет заседать и решит вопрос о руководителе фракции.
Как известно, сегодня на заседании фракции БПП Игорь Кононенко был восстановлен в качестве первого заместителя председателя фракции БПП.
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