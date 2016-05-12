В МИД РФ ответили анекдотом на вопрос о возвращении Украине оккупированного Крыма

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое на брифинге в Москве рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, она "отдает должное лоббистам, которые занимаются для Киева либо, может быть, для каких-то сторон или государств заинтересованных в этом, в этих постоянных постановках вопроса о возвращении Крыма Украине". "Люди отрабатывают деньги", - добавила Захарова.

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"Я позволю себе рассказать анекдот, который мне кажется очень уместным в данном случае. Когда небезызвестный руководитель Украины обращается в молитвах к Всевышнему: помоги вернуть Крым. А ему отвечают: Крым вы уже вернули, теперь пора вернуть деньги", - заявила представитель МИД РФ.

По мнению представительницы МИД РФ, "все, что связано с темой возвращения Крыма, закрыто навсегда".

"Крым является территорией Российской Федерации. Какие-либо попытки на каком-либо уровне - в Европарламенте, либо попытки привезти какие-то карты в европейские столицы с от руки прочерченной границей — это все пустая трата времени, денег и усилий. Этот вопрос закрыт, он не обсуждается", - сказала она.

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