Тимошенко: если у пострадавших будут жалобы, пусть обращаются в Кабмин

Все выделенные сегодня дополнительные средства государственного бюджета в первую очередь пойдут на полную компенсацию ущерба, понесенного жителями пострадавших от стихии западных регионов Украины. Об этом сегодня в эфире «5-го канала» заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Все эти деньги будут в первую очередь направляться на возмещение людям их убытков. Но в то же время будут строиться дамбы, дороги», - отметила премьер.

Она подчеркнула, что правительство дало местным властям три недели на установление размера ущерба каждой пострадавшей семье.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что методика оценки убытков технически упрощена таким образом, что за один день можно будет оценить убытки десятков семей.

Акты об ущербе будут утверждаться лишь местными властями – главами местных советов, заявила премьер.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что если у людей будут возникать жалобы по поводы оценки ущерба, то они могут обратиться по «горячей линии» Кабинета Министров Украины.

Также она сообщила, что на сегодняшний день из всех регионов идет благотворительная помощь. «Уже на правительственном счету находится почти миллион гривен, которые люди по 10 грн. эс-эм-эсками перевели со всей страны – восток, запад, центр. Все переживают по поводу такой беды», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО. Она заверила, что все эти деньги будут направлены пострадавшим в адресно-наличной форме.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР на своем внеочередном заседании приняла закон о внесении изменений в бюджет на 2008 год, который предусматривает увеличение расходной части бюджета на 5,802 млрд. грн. Эти средства предназначены на ликвидацию последствий наводнения в западных областях.