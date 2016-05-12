Украина в ООН присоединилась к "Принципам Кигали"

Как говорится в сообщении на сайте Постоянного представительства Украины при ООН, "Принципы Кигали" были одобрены на международной конференции в городе Кигали (Руанда) 29 мая 2015 года. Они, в частности, определяют, что для защиты гражданского населения участники операций по поддержанию мира должны предпринимать все необходимые меры, включая, в случае необходимости, с применением силы.

К странам, которые принимали участие в учредительной конференции 2015 года (Бангладеш, Буркина-Фасо, Эфиопия, Италия, Малави, Нидерланды, Польша, Руанда, Сенегал, Шри-Ланка, Уругвай и Руанда), 11 мая присоединились еще 17 государств-членов ООН, в том числе Украина, США, Австрия, Бельгия, Эстония, Ирландия, Финляндия, Румыния, Словения, Швеция, Латвия.

Читайте такжеПостпред Украины при ООН обвинил РФ в терроризме и пропаганде "русского мира"

29 стран, признавших "Принципы Кигали", предоставляют для нужд ООН около 40 тыс. человек персонала ОПМ. Признание странами-контрибуторами "Принципов Кигали" является важным этапом в определении единого подхода ООН к вопросу защиты гражданского населения во время развертывания ОПМ и реализации их мандатов.

Украина как активный участник миротворческой деятельности ООН полностью разделяет "Принципы Кигали" и признает, что защита гражданского населения является определяющей задачей ОПМ ООН.