Симоненко сказал, за какой проект будут голосовать коммунисты

Лидер фракции Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО заявляет, что фракция коммунистов проголосует за оптимальный законопроект об изменении государственного бюджета на 2008 год.

Об этом П.СИМОНЕНКО заявил сегодня в эксклюзивном комментарии УНИАН в Верховной Раде.

«В данной ситуации мы проголосуем за любой из проектов, который будет реально выделять деньги для того, чтобы способствовать ликвидации последствий (наводнения)», - сказал П.СИМОНЕНКО.

В то же время, лидер фракции не уточнил, какой из трех законопроектов – президентский, правительственный или Партии регионов – коммунисты считают наиболее оптимальным.