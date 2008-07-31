Симоненко сказал, за какой проект будут голосовать коммунисты
10:27, 31 июля 2008Политика
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За тот, который реально....
Лидер фракции Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО заявляет, что фракция коммунистов проголосует за оптимальный законопроект об изменении государственного бюджета на 2008 год.
Об этом П.СИМОНЕНКО заявил сегодня в эксклюзивном комментарии УНИАН в Верховной Раде.
«В данной ситуации мы проголосуем за любой из проектов, который будет реально выделять деньги для того, чтобы способствовать ликвидации последствий (наводнения)», - сказал П.СИМОНЕНКО.
В то же время, лидер фракции не уточнил, какой из трех законопроектов – президентский, правительственный или Партии регионов – коммунисты считают наиболее оптимальным.
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