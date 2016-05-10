Беларусь убеждает ООН, что не запрещала въезд уполномоченному Порошенко по Донбассу (документы)

Об этом сама уполномоченный Порошенко по Донбассу Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

Такую информацию ей прислали коллеги-дипломаты из европейских стран, работающих в Нью-Йорке и аккредитованные в структурах ООН.

"Это означает одно из двух: или центр не информирует своих белорусских дипломатов о "черных списках", куда по требованию ФСБ был внесен и первый вице-спикер, о чем МВД Беларуси официально проинформировало украинскую сторону. Или Минск признал свою ошибку и отменил "черный список", потому что разрешение на въезд только до 25 мая", - говорится в ее сообщении.

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Кроме того, Геращенко показала документы МВД Беларуси, в которых первоначально сообщалось о запрете, а потом об ограничении ей въезда в страну.

Напомним, 27 апреля белорусская сторона запретила въезд на свою территорию первому заместителю председателя Верховной Рады Украины Ирине Геращенко.