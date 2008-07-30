Поживанов съел ножку Буша, «чтобы никто не пугался» (фото)

Председатель Госкомрезерва Михаил ПОЖИВАНОВ заверяет, что вся мясная продукция, импортированная в Украину, является проверенной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, приглашенным сегодня на предприятие "Комбинат "Прогресс", и продемонстрировал американские куриные окорочка, которые там сберегаются.

Для журналистов открыли холодильники, в которых хранится свинина, говядина и курятина.

"Последние несколько дней было очень много разговоров о том, что в Украину завозится очень много дешевой и некачественной продукции. Я пригласил журналистов, для того чтобы показать продукцию и сертификаты на нее, и даже в отдельной комнате есть приготовленные кушанья из этих окорочков. Я их первый попробую, чтобы никто не пугался", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 июля на селекторном совещании с главами облгосадминистраций премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что Госкомрезерв начал интервенцию куриных окорочков на украинский рынок, и цена на них должна в розничной торговле снизиться до 13,5 грн. за килограмм.

16 июля,глава Государственного комитета по материальному резерву Михаил ПОЖИВАНОВ сообщил, что Госкомрезерв уже отпускает для продажи в розничных сетях куриные окорочка из США по цене 10,72 грн. за кг. Он не уточнил, какой объем окорочков закупает Госкомрезерв, подчеркнув, что он достаточно большой.

Он подчеркнул, что есть все основания утверждать, что в розничной торговле окорочка будут продаваться не дороже 13,50 грн. за кг.