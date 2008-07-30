У Балоги говорят, что проект Президента поддержит даже БЮТ

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК уверен, что завтра Верховная Рада Украины поддержит президентский вариант поправок в Государственный бюджет, которые необходимы для ликвидации последствий стихии в западных областях Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ШЛАПАК заявил на брифинге в среду.

«Я уверен, что завтра будет принято решение. Я уверен, что, то решение, которое предлагает Президент», - сказал А.ШЛАПАК.

В частности, по его словам, президентский законопроект может поддержать фракция БЮТ.

При этом он сообщил, что Президент надеется, что удастся выработать консолидированную позицию, «найти взаимопонимание» в вопросе ликвидации последствий стихии в западных регионах или сегодня на заседании Бюджетного комитета, где будут рассматриваться кабминовский и президентский варианты поправок, или же завтра при рассмотрении законопроектов в зале парламента».

Что касается замечаний Президента к законопроекту предложенном КМУ, то, как сообщил А.ШЛАПАК, тут речь идет о трех основных моментах: достаточности суммы, выделяемой для компенсации последствий стихии, источников финансирования и в прописывании в законопроекте ряда «нелогичных» предложений, которые только отчасти касаются ликвидации наводнения.

Так, если в варианте КМУ сумма на ликвидацию последствий стихии составляет 1,48 млрд. грн., при этом Президент считает, что она должна быть, как минимум, в 3 раза больше - 4,392 млрд. грн.

По словам А.ШЛАПАКА, также Президент отмечает недопустимость изменения (повышения) ставок акциза на табачные и алкогольные изделия путем внесения изменений в Госбюджет, как собственно и использование такого источника для финансирования ликвидации последствий стихии.

Как сообщил ШЛАПАК, ссылаясь на заявления украинских производителей табачной и алкогольной продукции, повышение ставок акцизов может привести к тенизации рынков.

Относительно «нелогичных» норм законопроекта Кабмина, то, в частности, Секретариат против предложения КМУ увеличить госгарантии Укравтодору на 2008-2010 гг. на 20 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил в Верховную Раду проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». В.ЮЩЕНКО определил законопроект как безотлагательный для внеочередного рассмотрения парламентом.

Законопроект разработан в связи с необходимостью проведения неотложных работ по преодолению последствий стихийного бедствия, которое случилось 23-27 июля 2008 года в Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях и привело к массовым подтоплениям и разрушениям жилых домов, общественных зданий, линий электропередач и других объектов жизнеобеспечения населения, сельскохозяйственных угодий.

Кабинет министров также направил в Верховную Раду проект закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», в котором предусмотрены средства для ликвидации последствий наводнения и помощи пострадавшим в западных областях Украины.

Планируется, что изменения к бюджету-2008 будут приняты на внеочередной сессии Верховной Рады 31 июля.