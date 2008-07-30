Тимошенко хочет задействовать армию

Правительство намерено привлечь подразделения Минобороны для разбора завалов в горных районах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании правительства.

«Именно в горных районах начинались стремительные потоки, где был сдвиг почвы, где за счет стремительного движения воды уничтожалось все, что было на пути этой воды, уничтожены и разрушены дороги и мосты, практически снесено полностью жилье людей. Там очень тяжелая ситуация, и эти районы продолжают оставаться отрезанными от любых коммуникаций, и туда можно добраться только вертолетом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что вчера в ходе посещения таких населенных пунктов было принято решение о том, что Министерство обороны направит часть своих войск для разбора завалов. «Поэтому сегодня на заседании правительства мы также рассмотрим этот вопрос – как подключить все возможности армии для оказания помощи горным населенным пунктам», – отметила она.