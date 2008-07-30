Регионалам больше понравилась альтернатива Ющенко

Вчера Президент Виктор Ющенко и премьер-министр Юлия Тимошенко внесли в парламент свои проекты изменений в государственный бюджет, направленные на компенсацию убытков от наводнения. Глава государства предложил выделить пострадавшим областям Западной Украины 4 млрд грн, в то время как правительство – всего 2,4 млрд грн. Фракция БЮТ уже заявила о поддержке правительственного документа, а Партия регионов и "Наша Украина–Народная самооборона" намерены поддержать президента, пишет "Коммерсантъ-Украина ".

Хотя законопроект президента также не был опубликован, его пресс-служба сообщила о ключевых предложениях. Расходы бюджета будут увеличены на 4,392 млрд грн, в том числе общего фонда – на 3,363 млрд грн, спецфонда – на 755,4 млн грн. Львиная доля средств – 3,09 млрд грн – должна быть направлена на проведение аварийно-спасательных, ремонтных, строительных работ, возобновление работы линий связи, систем энерго-, газо- и водоснабжения. По словам первого заместителя главы секретариата президента Александра Шлапака, такую сумму попросили в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций. Еще 801,9 млн грн (755,4 млн грн из спецфонда и 46,5 млн грн из общего) президент предлагает направить на ликвидацию последствий наводнения на объектах дорожного хозяйства государственного значения, а 200 млн грн – в резервный фонд.

Премьер-министр Юлия Тимошенко так много не пообещала. На компенсацию потерь Кабмин готов выделить 2,339 млрд грн: 1,584 млн грн из общего фонда, 775,4 млн грн – из спецфонда. Еще в понедельник глава правительства оценивала общий размер компенсаций в 3-4 млрд грн, которые "невозможно выделить без изменений в бюджет". И президент, и глава правительства источниками финансирования называют рост поступлений от импортного НДС. Но господин Ющенко уверен, что прирост НДС составит 3636,6 млн грн, тогда как Юлия Тимошенко ожидает только 500 млн грн. Остальную сумму правительство надеется получить за счет повышения акцизов и рентных платежей – 1,38 млрд грн.

Представители БЮТ, узнав об альтернативных изменениях, обвинили президента в нарушении Конституции. Поэтому, по словам заместителя главы бюджетного комитета Олега Ляшко (БЮТ), их фракция поддержит исключительно правительственную версию: "Вместо того чтобы вносить неразбериху и тогда, и сейчас, пусть встретится с премьером и найдет общий язык". В июле перед закрытием сессии и президент, и правительство подали проекты изменений в бюджет. Оба документа не были приняты. Но сейчас не только НУНС, но и Партия регионов склонны поддержать президентскую инициативу, так как его расчеты совпадают с реальной суммой убытков. "По предварительным данным, убытки составят более 3,5 млрд грн",– сказал депутат Владимир Вязивский (НУНС). Заместитель главы бюджетного комитета Александр Пеклушенко (ПР) предлагает эту сумму взять за основу и создать депутатскую комиссию по контролю за использованием средств.