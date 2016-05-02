В аэропорту "Одесса" выстроились титушки в защиту Бойко и Новинского

Как сообщил УНИАН представитель местного "Автомайдана", несколько десятков активистов приехали на машинах с украинскими флагами международного аэропорта "Одесса". Они развернули большой баннер "2 мая - день памяти жертв кремлевской пропаганды и русификации".

По данным собеседника агентства, в аэропорту уже находятся депутаты от названной политсилы Юрий Бойко и Вадим Новинский.

Кроме того, по его словам, в город прибыли "автомайдановцы" из нескольких регионов страны, чтобы "поддержать одесситов в годовщину трагических событий 2014 года".

Как сообщает Общественное TV Одессы, в аэропорт также прибыли так называемые титушки. Охрана Бойко и Новинского насчитывает несколько десятков человек и выстроилась в ожидании депутатов.

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Как сообщал УНИАН, "Правый сектор" заявил, что появление на Куликовом поле депутатов Верховной Рады от "Оппозиционного блока" будет расцениваться "исключительно как провокация". По данным "Правого сектора", на Куликовом поле должна состояться пиар-акция представителей "Оппозиционного блока", где кроме Бойко и Новинского могут выступить Нестор Шуфрич и Наталья Королевская.

Сегодня безопасность в Одессе обеспечивают более 3 тыс. правоохранителей. На усиленный режим работы перешли спасатели, медики, СБУ, полиция и пограничники.

2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Большинство людей погибли в Доме профсоюзов во время пожара.