58% украинцев - за референдум по изменениям в Конституции о статусе Донбасса - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного компанией «Социс» 18-21 марта 2016 года по заказу телеканала «1+1», презентация которых состоялась сегодня в Киеве в благотворительном фонде «Майдан иностранных дел».

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Согласно исследованию, 13,5% считает, что такое решение должен принимать президент Украины, 12,6% - Верховная Рада Украины, 8% - учредительное собрание разных слоев населения, 2,2% - другие, 5,5% - не знают.

Кроме того, почти три четверти респондентов (73,5%) уверены, что Украина должна выполнять Минские договоренности, если их будут выполнять все стороны, 13,7% - считают, что Украина должна выполнять Минские договоренности в любом случае, по мнению 9,2%, Украина не должна выполнять Минские договоренности, 3,6% - затруднились ответить.

На вопрос: "каким образом Украина может лучше всего решить ситуацию на востоке?", 32,6% опрошенных ответили, что путем внесения изменения в Конституцию, предоставив Донбассу автономию с расширенными правами в составе Украины, 22,1% - временно изолировать оккупированную территорию, 15% - развернуть полномасштабную войну, отвоевав Донбасс, 9,3% - отказаться от Донбасса, добровольно отдав его России, 8,1% - ничего не делать и ждать, когда ситуация сама разрешится, 3,6% - другое, 9,3% - не знают.

Всего опрошено 1486 респондентов. Выборка репрезентативна для населения Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания (по данным Государственной службы статистки Украины по состоянию на 01.01.2015).Максимальная погрешность выборки не превышает 2,6%.

Как отметил на презентации результатов исследования директор департамента международных двусторонних отношений БФ «Майдан иностранных дел» Олег Белоколос, согласно исследованию, большинство украинцев считают, что право внесения изменений в Конституцию Украины имеет население Украины на национальном референдуме, то есть являются оппонентами внесения изменений в Конституцию в порядке, предусмотренном Минскими договоренностями. «Проталкивание или навязывание другой повестки дня непременно спровоцирует серьезное недовольство большинства населения и повлечет серьезный внутренний кризис»,- сказал эксперт.