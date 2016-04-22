Порошенко решил больше не дарить цветы мужчинам-политикам

О таком своем решении Порошенко объявил во время представления новоназначенного главы Запорожской областной государственной администрации Константина Брыля, сообщает телеканал "112 Украина".

"После того, как были определенные критические замечания общественности, которые я разделяю, цветы не вручаем мужчинам. Разрешите под вашу поддержку и ваши аплодисменты вручить удостоверение", - сказал он, обращаясь к новоназначенному главе Запорожской ОГА.

Отметим, что практика дарения цветов мужчинам-политикам в украинском политикуме уже давно активно обсуждается общественностью. Кто-то просто не может понять, зачем дарить мужчинам цветы, а кто-то начинает углубляться в обсуждения вопроса, сколько же денег из государственного бюджета уходит на такие букеты.

Не обошлось без традиционных букетов красных роз и во время назначения нового премьер-министра Украины Владимира Гройсмана 14 апреля 2016 года.

Также всем запомнился эпизод, когда нардеп от БПП Олег Барна в декабре 2015 года в ходе отчета в Раде тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка подошел к нему с цветами, а потом схватил его и вынес из-за трибуны. Впрочем, как позже стало известно, букет якобы предназначался нардепу Николаю Томенко, у которого в тот день был День рожденья.