Украина и Румыния подписали соглашение о совместном патрулировании границы
13:40, 21 апреля 2016Политика
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Украина и Румыния подписали соглашение о совместном патрулировании государственной границы.
Украинские и румынские пограничники усилят сотрудничество / dpsu.gov.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоганнисом в Бухаресте.
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«Украина и Румыния подписали соглашение о совместном патрулировании государственной границы, которая позволит обеим сторонам более эффективно противодействовать коррупции, контрабанде и нелегальной миграции», - сказал Порошенко.
Как сообщал УНИАН, соглашение об отмене платы за долгосрочные национальные визы Украина и Румыния подпишут 6 мая.
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