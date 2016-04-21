Украина и Румыния подписали соглашение о совместном патрулировании границы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоганнисом в Бухаресте.

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«Украина и Румыния подписали соглашение о совместном патрулировании государственной границы, которая позволит обеим сторонам более эффективно противодействовать коррупции, контрабанде и нелегальной миграции», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, соглашение об отмене платы за долгосрочные национальные визы Украина и Румыния подпишут 6 мая.