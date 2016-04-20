Минюст России получил запрос от Украины о передаче Савченко
В Минюсте РФ сообщили о получении от Министерства юстиции Украины запроса о предоставлении документов, необходимых для передачи осужденной в России украинской гражданки Надежды Савченко Киеву для дальнейшего отбывания наказания.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российского ведомства.
«В Минюст РФ по факсимильной связи поступил запрос Минюста Украины о предоставлении документов, необходимых для рассмотрения вопроса передачи осужденной Савченко в Украину для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», - говорится в сообщении.
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При этом уточняется, что решение о передаче должен вынести российский суд.
«Сроки рассмотрения запросов компетентных органов государств-участников Конвенции о передаче осужденных лиц не регламентированы данным международным договором»,- добавили в Минюсте России.
Как сообщал УНИАН, Минюст Украины подготовил все необходимые документы для возврата Савченко в Украину.