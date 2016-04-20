Савченко обратилась в Минюст Украины с заявлением о возвращении домой
18:25, 20 апреля 2016Политика
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Незаконно осужденная российским судом украинская летчица Надежда Савченко обратилась в Министерство юстиции Украины с заявлением о возвращении на родину согласно конвенции о передаче осужденных лиц от 1983 года.
REUTERS
Об этом говорится в заявлении Савченко, размещенном в Twitter российским адвокатом Марком Фейгиным.
"Несмотря на то, что я не признаю ни вины, ни приговора российского суда, однако требую возвращения меня в Украину по конвенции о выдаче осужденных (1983 года)", - говорится в заявлении Савченко, которое она написала в Министерство юстиции.
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Заявление датировано 7 апреля.
Фейгин отметил, что это заявление «по процедуре выдачи Савченко в Украину».
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