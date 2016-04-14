Луценко уверяет, что новое правительство не будет правительством "звезд Facebook"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал на заседании парламента.

По его словам, сегодня происходит исторический момент, и он не в том, что идет смена одного премьер-министра на другого, а “сегодня мы имеем исторический день, потому что две фракции украинского парламента смогли преодолеть вредную украинскую политическую привычку - драться до расстрела”.

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По его словам, было сделано все для того, чтобы “создать коалицию из 227 депутатов, входящих в “Блок Петра Порошенко” и “Народный фронт”, чтобы дальше идти дорогой, которую нам задал Майдан”.

По его словам, в любом обществе является нормальной отставка правительства, ибо оно “не является священной коровой”. “Следующее правительство не будет правительством звезд Фейсбука, следующее правительство не будет соревноваться в лозунгах, следующее правительство будет прагматично работать на людей, на Украину”, - подчеркнул Луценко. При этом в сессионном зале раздавались выкрики некоторых депутатов: “А Аваков?”. То есть, речь идет о том, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков очень часто пишет в Facebook.