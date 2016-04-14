Луценко уверяет, что новое правительство не будет правительством "звезд Facebook"
Лидер фракции “Блок Петра Порошенко” Юрий Луценко заявляет, что новое правительство не будет правительством “звезд Facebook”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал на заседании парламента.
По его словам, сегодня происходит исторический момент, и он не в том, что идет смена одного премьер-министра на другого, а “сегодня мы имеем исторический день, потому что две фракции украинского парламента смогли преодолеть вредную украинскую политическую привычку - драться до расстрела”.
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По его словам, было сделано все для того, чтобы “создать коалицию из 227 депутатов, входящих в “Блок Петра Порошенко” и “Народный фронт”, чтобы дальше идти дорогой, которую нам задал Майдан”.
По его словам, в любом обществе является нормальной отставка правительства, ибо оно “не является священной коровой”. “Следующее правительство не будет правительством звезд Фейсбука, следующее правительство не будет соревноваться в лозунгах, следующее правительство будет прагматично работать на людей, на Украину”, - подчеркнул Луценко. При этом в сессионном зале раздавались выкрики некоторых депутатов: “А Аваков?”. То есть, речь идет о том, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков очень часто пишет в Facebook.