Турчинов назвал сотрудничество с НАТО стратегическим направлением для Украины

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Как отмечается в сообщении, во время встречи собеседники обсудили вопросы сотрудничества между нашей страной и НАТО, значительное внимание уделив вопросу реформирования отдельных направлений сектора безопасности и обороны Украины и перехода на стандарты НАТО. Кроме того, стороны обсудили вопросы подготовки к саммиту НАТО в Варшаве и участие в нем Украины.

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По словам Турчинова, сотрудничество с НАТО для нашей страны - это "стратегическое направление".

"Мы не видим альтернативы европейской и евроатлантической интеграции", - подчеркнул Секретарь СНБО, поблагодарив Александера Вершбоу и в его лице руководство Альянса "за четкую и последовательную позицию в поддержке Украины в этом вопросе".

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