В "Народном фронте" считают, что "премьериада" закончится к концу недели

Об этом он сказал в комментариях журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает "112 Украина".

Он отметил, что "Народный фронт" готов взять на себя ответственность за реформы в системах МВД, органах юстиции, в области образования, природных ресурсов и защиты окружающей среды, в сферах молодежи и спорта, культуры.

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«Для нас это большая ответственность. Мы дадим лучших кандидатов на эти посты… «БПП» нужно в первую очередь определиться с тем, кто будет вице-премьер-министром... Я надеюсь, что нашим партнерам хватит мудрости и здравого смысла прийти сегодня к утверждению единого перечня кандидатов в вице-премьер-министры, министры, и мы сегодня сможем закончим процесс формирования правительства ", - заявил Геращенко.

"Я думаю, что в целом, до конца этой недели мы завершим процесс формирования правительства", - отметил он.

На вопрос, сможет ли парламент сегодня проголосовать за отставку действующего правительства, Геращенко ответил: «Если «БПП» уже полностью определился с будущей конфигурацией правительства, я думаю, что этому ничто не помешает».

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Яценюк объявил о своей отставке с должности премьер-министра Украины.

На должность нового главы правительства предлагается кандидатура нынешнего председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана.

Сегодня заместитель лидера фракции «БПП» Мустафа Найем сообщил, что участники переговоров, касающихся нового правительства, не определили кандидатов на должности руководителей Министерства энергетики и угольной промышленности и Министерства экономического развития и торговли Украины.

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Ранее Найем сообщил, что в случае назначения Гройсмана премьер-министром, спикером парламента станет Андрей Парубий, а первым вице-спикером - Ирина Геращенко.

Кроме того, по его данным, Гройсман предложит назначить на должность министра культуры Евгения Нищука, министра образования и науки Лилию Гриневич, министра социальной политики - Максима Нефедова, министра экологии - Остапа Семерака, министра аграрной политики — Тараса Кутового.

Также, согласно информации Найема, на должность первого вице-премьер-министра предлагается кандидатура первого заместителя главы Администрации президента Виталия Ковальчука, на должность вице-премьера по гуманитарным вопросам - Павла Розенко, на должность вице-премьера по вопросам евроинтеграции - кандидатура Иванны Климпуш-Цинцадзе.

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Минфин должен возглавить Александр Данилюк, Министерство инфраструктуры - Владимир Омелян.

Кроме того, вице-премьером по вопросам “АТО и оккупированных территорий” предлагается назначить Владимира Кистиона.