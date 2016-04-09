Порошенко назначил Кулебу представителем Украины при Совете Европы

16:19, 09 апреля 2016
Политика
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Президент Петр Порошенко назначил Дмитрия Кулебу постоянным представителем Украины при Совете Европы.

Фото УНІАН

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Соответствующий указ президент подписал 9 апреля.

Как сообщал УНИАН, Кулеба до этого занимал должность посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины.

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