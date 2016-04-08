Генпрокуратура нашла нарушения в реестре коррупционеров, который ведет Минюст

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, до начала ведения Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, Министерство юстиции продолжает осуществлять полномочия по обеспечению ведения Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

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Однако, как показал системный анализ состояния законности в сфере предотвращения коррупции, указанное министерство ненадлежащим образом выполняет возложенные Законом обязанности, заявили в ГПУ.

Так, в течение 2015 года к ответственности за совершение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений привлечены 2 тыс. 475 человек, из которых в Реестр внесены лишь 990, что составляет 40% от общего числа. В Реестр еще не внесены решения судов, вступившие в законную силу и направленные в Министерство юстиции в течение 2013-2014 годов.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что неполнота учета данных Реестра является нарушением требований статьи 59 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Кроме того, ч. 2 ст. 19 Закона Украины «О государственной службе» от 10.12.2015 № 889-VIII, который вступает в силу 1 мая 2016 года, четко предусмотрены обстоятельства, при которых лицо не может поступить на государственную службу, в частности, подвергавшееся административному взысканию за коррупционное или связанное с коррупцией правонарушение в течение трех лет со дня вступления соответствующего решения суда в законную силу.

Таким образом, подчеркнули в Генпрокуратуре, отсутствие соответствующей информации в Реестре может привести к приему на государственную службу лиц, которым это запрещено законом, а также формированию ложного представления о безнаказанности у правонарушителей коррупционного и связанного с коррупцией деяния, ненаступления негативных последствий в связи с привлечением лица к ответственности.

«В связи с этим Генеральной прокуратурой Украины с целью выявления причин и условий, способствовавших невыполнению требований этого Закона 4 апреля в порядке ч. 3 ст. 65 Закона внесено представление», - сказано в сообщении.