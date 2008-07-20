На саммите НАТО в декабре Украина получит "первую оценку"

В Германии поддерживают членство Украины в НАТО, но сомневаются, что в декабре Украина присоединится к Плану действий относительно членства в Альянсе.

В частности, как сказал в интервью «Немецкой волне» советник канцлера ФРГ по вопросам безопасности Кристоф ГОЙСГЕН, Ангела МЕРКЕЛЬ поддерживает членство Украины в НАТО. По его словам, это принципиальная позиция, и именно А.МЕРКЕЛЬ способствовала тому, что на саммите НАТО в Бухаресте было решено – «Украина станет членом НАТО».

В то же время что касается быстрого приглашения Украины к Плану действий по обретению членства, против чего выступила А.МЕРКЕЛЬ в Бухаресте, то остается выполнить определенные шаги, сказал К.ГОЙСГЕН. Советник А.МЕРКЕЛЬ назвал в этой связи реформу Вооруженных сил Украины и продолжение общих реформ в стране. К.ГОЙСГЕН особо отметил необходимость увеличения поддержки вступления НАТО со стороны украинского населения, во избежание поляризации общества.

К.ГОЙСГЕН сказал, что на следующем саммите НАТО будет проведена лишь первая оценка продвижению Украины на пути к Североатлантическому альянсу. «С моей точки зрения, дальше этого дело не пойдет», - сказал советник А.МЕРКЕЛЬ и выразил сомнение, что в декабре Украина присоединится к ПДЧ.

Что же касается России, которая выступает против присоединения Украины к НАТО, то Москва не «имеет права вето на решение Альянса», сказал К.ГОЙСГЕН. По его словам, канцлер А.МЕРКЕЛЬ говорила об этом российскому руководству.

На вопрос, как реагируют в Германии на территориальные претензии некоторых российских политиков к Украине и рекомендацию Госдумы Президенту и правительству выйти из Договора о дружбе с Украиной в случае ее вступления в НАТО, К.ГОЙСГЕН ответил: «Разумеется, это неприемлемо, когда со стороны третьей стороны раздаются намеки на шантаж или другие меры, но это отдельные голоса. От правительства и Президента России таких заявлений не было. Но в интересах Европейского Союза, НАТО и Германии, чтобы Украина имела дружественные отношения со своим соседом Россией».