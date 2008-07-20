Ехануров собрал разведчиков, чтобы поговорить о работе дипломатов

Сегодня военные дипломаты должны адекватно реагировать на современные вызовы национальной безопасности Украины. Такое задание определил министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ военным дипломатам на собрании руководителей аппаратов военных атташе (ВАТ) при дипломатических представительствах Украины за границей и представителей Минобороны при международных организациях, которые завершились в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по словам министра, именно от работы военных дипломатов зависит, как руководство стран пребывания воспринимает наше государство.

«Сегодня аппараты ВАТ представляют Вооруженные силы за границей и являются неотъемлемой составляющей процесса активизации внешней политики Украины в интересах национальной безопасности. Именно от их работы зависит, как руководство стран пребывания воспринимает наше государство и те трансформационные процессы, которые происходят в ВСУ. Эти вопросы приобретают особое значение, учитывая европейские и евроатлантические стремления Украины», – отметил руководитель МОУ.

Определяя приоритетные направления деятельности аппаратов ВАТ, Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что не менее актуальны своевременное выявление и адекватная реакция на новые вызовы и угрозы национальной безопасности Украины в оборонной сфере, изучение опыта стран, которые недавно интегрировались к европейским и евроатлантическим системам коллективной безопасности, военно-техническое сотрудничество с ведущими странами мира и создание благоприятных условий для продвижения продукции украинского военно-промышленного комплекса на международных рынках.

В работе собрания также приняли участие министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, руководитель военной разведки Украины В.ГВОЗДЬ, начальник Генерального штаба генерал армии Сергей КИРИЧЕНКО, председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам государственной безопасности Александр СКИБИНЕЦКИЙ.